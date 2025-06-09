При этом объём проведённых работ внушительный.

Своевременный ремонт оборудования на атомных электростанциях — это залог их долгой и безопасной работы. И вот сегодня госкорпорация «Росатом» отчиталась о досрочном завершении ремонта шестого энергоблока Нововоронежской АЭС.

Согласно комментарию «Росатома», в рамках ремонтных работ на энергоблоке произвели модернизацию системы смазки турбогенератора, усовершенствовали систему защиты турбины, а также установили систему, сообщающую операторам станции о необходимости обслуживания или замены набора оросителей в градирнях.

Отметим, что Нововоронежская АЭС является одной из первых российских/советских атомных станций из числа введённых в промышленную эксплуатацию. Сейчас на станции работают четыре энергоблока с водо-водяными реакторами типа ВВЭР. Ещё три энергоблока уже выведены из промышленной эксплуатации в связи с выработкой своего ресурса.

Сейчас доля атомной генерации в общем энергобалансе России составляет порядка 20 %. К 2045 году эту долю планируется увеличить на четверть, или до 25 %. Данный план подразумевает строительство новых атомных электростанций, поскольку срок службы уже существующих АЭС потихоньку подходит к своему логическому завершению даже несмотря на его продление по итогам проведения капитальных ремонтов.