Покой, особенно ночью, нужно беречь.

Жизнь в городе, несмотря на все свои преимущества в виде развитой инфраструктуры и большого выбора возможностей трудоустройства, имеет и свои недостатки. Один из них — чрезмерный шум от автомобильного транспорта. И если к монотонному шуму привыкнуть можно, то вот обладатели машин с проржавевшими насквозь/прямоточными глушителями или мотоциклисты, решившие в 4 утра «положить» стрелку тахометра до отсечки, это уже проблема.

И решать её в России, судя по всему, намерены методом ужесточения административного наказания. Так, заместитель председателя комитета ГД РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил о том, что к рассмотрению во втором чтении в нижней палате российского парламента готовится законопроект о повышении штрафов за шум от транспортных средств.

Сейчас этот штраф, напомнил Колунов, составляет всего 500 рублей. Сумма по современным меркам незначительная и нуждается в радикальном повышении. Судя по комментарию Колунова, повысить её планируют в десять раз — до пяти тысяч рублей.

Естественно, автоматически возникает вопрос: как ловить нарушителей акустического комфорта горожан и привлекать их к административной ответственности. Ответ на этот вопрос есть: по словам Колунова, в начале этого года Росстандарт сертифицировал комплекс фотовидеофиксации «Эфир», обладающий возможностью замерять уровень шума на дороге. Впрочем, сколько времени займёт его внедрение на городских трассах хотя бы в Москве, не говоря уже обо всех российских регионах в целом, не уточняется.