После того, как Трамп и Маск «остыли», стоимость акций компании вновь пошла вверх.

Компания Tesla давно уже преимущественно является не производителем электромобилей, а финансовой компанией, производящей незначительное в масштабах глобального рынка количество электромобилей и служащей в качестве удобного варианта вложения средств с целью их роста.

Вариант при текущей экономической реальности США практически беспроигрышный, однако фондовый рынок — это такая вещь, которая реагирует не на реальные экономические показатели той или иной компании, чьи ценные бумаги оборачиваются на бирже, а на различные затрагивающие её или её руководство новости. Поэтому когда вчера вечером между президентом США Дональдом Трампом и главой Tesla и SpaceX Илоном Маском началась виртуальная перепалка в социальных сетях, акционеры компании, предчувствуя неладное, начали активно продавать свои ценные бумаги.

Как следствие, за считанные часы капитализация Tesla уменьшилась на $150 миллиардов, а стоимость акций сократилась с пика в 350 долларов двухдневной давности до сегодняшнего минимума в 278 долларов за штуку.

Чуть позже участники перепалки «остыли» и продемонстрировали готовность к взрослому диалогу, что тут же автоматически положительно отразилось на стоимости акций Tesla: после кратковременного падения они начали восстанавливаться, и на момент написания данной заметки их стоимость болталась в районе 300—305 долларов за штуку.

Тех, кто закупились акциями Tesla на «минимуме», можно поздравить со значительным приростом капитала, по сути, на ровном месте. Для тех же, кто массово продавали акции, произошедшее станет очередным уроком финансовой грамотности.