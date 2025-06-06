Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве начали проектирование северо-восточного участка Сокольнической линии метро
Плотность населения в этом районе столицы последние десятилетия росла, а метрополитен не поспевал.

Хотя метрополитен в Москве постоянно расширяется, происходит это преимущественно за счёт открытия новых веток, включая давным-давно напрашивавшиеся новые «кольца». Уже существующие ветки метро продлевают неохотно, особенно в северных районах столицы, причём несмотря на то, что плотность населения в них постоянно увеличивается.

Что ж, как сообщил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, решение этой задачи ведётся, и профильный комитет столицы уже начал подготовку проекта удлинения самой первой, Сокольнической линии метро на северо-восток — в Ярославский район.

По словам Ефимова, план строительства данного участка метро подразумевает прохождение тоннелей под национальным парком «Лосиный Остров». Сам парк при этом никак не пострадает.

С экономической точки зрения расширение северо-восточной части Сокольнической линии метро позволит сократить время, которое проживающие в этом районе горожане ежедневно тратят на то, чтобы добраться до пункта назначения посредством использования «подземки». Согласно озвученной Ефимовым статистике, сейчас жители Ярославского района тратят до 30 минут на то, чтобы добраться до ближайшей к ним станции метро «ВДНХ». После расширения Сокольнической линии время в пути для них уменьшится на 20—25 минут. Естественно, на строительство участка метро потребуются ещё многие годы, но процесс начался, а это самое главное.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #транспорт #москва #метро #метрополитен
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
51
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
22
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
28
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
109
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
10
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
35
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
5
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
18

Сейчас обсуждают

Денис Воробьёв
16:49
Автор купи себе RX 550 и играй в героев. Если у тебя нет денег на новые комплектующие, это не значит что у других нет этих денег. Не завидуй
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
Алексей Дрёмин
16:47
Народная, это когда на борту 12гб. А это просто огрызок. Лучше уж rx 6000 серии взять, чем это недоразумение
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
serge21
16:47
"Стресс-тест в BIOS" - это как? "Через 10-15 минут игры начался резкий троттлинг (падение FPS до слайд-шоу), громкий гудящий звук (как вой), а затем аварийное выключение ПК из-за перегрева. Темпера...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Midnight Sun
16:36
Тем временем: S&P Global признало Украину страной с частичным дефолтом https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6840b2299a79472a0a41c305
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 % годовых
Remarc
16:30
дом даун,все понятно)
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
Imeron
16:25
>Извольте, но я не собираюсь компилировать это мракобесие под все линуксы в отдельности, мне хватило танцев с бубном при компиляции в Debian 12... Ну как так то, а? А как же перспективный стандарт пор...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Дмитрий Малинин
16:24
Сами породили эту систему и теперь свою же экономику глушат! Вообще волшебно-а рабочие люди вымирают как и население!
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 % годовых
Олег Иванов
16:17
ну нет сейчас железа которое потянет полноценную трассировку, все что в играх есть это тут чуть-чуть, да там немножко
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Bamboliny
16:17
Бывает, чатгпт конкретно так фантазирует :-)
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Вася Воскрес
16:16
да нейронка пилила текст. не ругайся. или ты найдёшь длиный пробел на клаве? если даже чел прогонял свой опус на поиск ошибок через нейро, а она по дефолту ставит длинные тире. То это уже - звоночек. ...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем