Плотность населения в этом районе столицы последние десятилетия росла, а метрополитен не поспевал.

Хотя метрополитен в Москве постоянно расширяется, происходит это преимущественно за счёт открытия новых веток, включая давным-давно напрашивавшиеся новые «кольца». Уже существующие ветки метро продлевают неохотно, особенно в северных районах столицы, причём несмотря на то, что плотность населения в них постоянно увеличивается.

Что ж, как сообщил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, решение этой задачи ведётся, и профильный комитет столицы уже начал подготовку проекта удлинения самой первой, Сокольнической линии метро на северо-восток — в Ярославский район.

По словам Ефимова, план строительства данного участка метро подразумевает прохождение тоннелей под национальным парком «Лосиный Остров». Сам парк при этом никак не пострадает.

С экономической точки зрения расширение северо-восточной части Сокольнической линии метро позволит сократить время, которое проживающие в этом районе горожане ежедневно тратят на то, чтобы добраться до пункта назначения посредством использования «подземки». Согласно озвученной Ефимовым статистике, сейчас жители Ярославского района тратят до 30 минут на то, чтобы добраться до ближайшей к ним станции метро «ВДНХ». После расширения Сокольнической линии время в пути для них уменьшится на 20—25 минут. Естественно, на строительство участка метро потребуются ещё многие годы, но процесс начался, а это самое главное.