Или на один процентный пункт.

С осени прошлого года в России действовала рекордно высокая ключевая ставка Центрального банка, равная 21 % годовых. При таком уровне ключевой ставки резко падает кредитование и увеличивается привлекательность сбережения денег, и два этих фактора в общей сложности имеют целью снижение потребительской активности и, как следствие, снижение цен на товары не первой необходимости вследствие уменьшения спроса на них.

Впрочем, бесконечно долго искусственно занижать экономическую активность вредно, и эксперты-экономисты предрекали, что вскоре ЦБ начнёт плавно снижать ключевую ставку. Удивительно, но в этот раз прогнозы аналитиков подтвердились, и сегодня в ходе очередного заседания Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка была снижена на один процентный пункт, или с 21 % до 20 % годовых. Решение вступит в силу со следующего понедельника, 9 июня.

Безусловно, в общей картине такое снижение ключевой ставки мало на что влияет по причине своей незначительности — на него на момент написания данной заметки даже рубль пока никак не отреагировал — но создаёт определённую надежду на то, что регулятор начал позитивно оценивать динамику инфляции в стране.

Аккуратное снижение ключевой ставки необходимо для того, чтобы не спровоцировать резкий отток денег из тех же банковских депозитов. Если снизить ставку резко, то люди начнут выводить свои деньги и пытаться приобрести на них товары, что приведёт к скачкообразному росту инфляции. А это, как вы понимаете, противоречит первоначальной идее снижения спроса на товары ради уменьшения инфляции. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдёт 25 июля; тогда-то и узнаем, правы были экономисты или нет.