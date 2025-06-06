Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 % годовых
Или на один процентный пункт.

С осени прошлого года в России действовала рекордно высокая ключевая ставка Центрального банка, равная 21 % годовых. При таком уровне ключевой ставки резко падает кредитование и увеличивается привлекательность сбережения денег, и два этих фактора в общей сложности имеют целью снижение потребительской активности и, как следствие, снижение цен на товары не первой необходимости вследствие уменьшения спроса на них.

Впрочем, бесконечно долго искусственно занижать экономическую активность вредно, и эксперты-экономисты предрекали, что вскоре ЦБ начнёт плавно снижать ключевую ставку. Удивительно, но в этот раз прогнозы аналитиков подтвердились, и сегодня в ходе очередного заседания Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка была снижена на один процентный пункт, или с 21 % до 20 % годовых. Решение вступит в силу со следующего понедельника, 9 июня.

Безусловно, в общей картине такое снижение ключевой ставки мало на что влияет по причине своей незначительности — на него на момент написания данной заметки даже рубль пока никак не отреагировал — но создаёт определённую надежду на то, что регулятор начал позитивно оценивать динамику инфляции в стране.

Аккуратное снижение ключевой ставки необходимо для того, чтобы не спровоцировать резкий отток денег из тех же банковских депозитов. Если снизить ставку резко, то люди начнут выводить свои деньги и пытаться приобрести на них товары, что приведёт к скачкообразному росту инфляции. А это, как вы понимаете, противоречит первоначальной идее снижения спроса на товары ради уменьшения инфляции. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдёт 25 июля; тогда-то и узнаем, правы были экономисты или нет.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #финансы #экономика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
5
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
50
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
22
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
27
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
108
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
10
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
35
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
5

Сейчас обсуждают

Олег Иванов
16:17
ну нет сейчас железа которое потянет полноценную трассировку, все что в играх есть это тут чуть-чуть, да там немножко
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Bamboliny
16:17
Бывает, чатгпт конкретно так фантазирует :-)
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Вася Воскрес
16:16
да нейронка пилила текст. не ругайся. или ты найдёшь длиный пробел на клаве? если даже чел прогонял свой опус на поиск ошибок через нейро, то это уже - звоночек. неграмотное чмо офк
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Chihonya
16:15
Асус в итоге виноват, че курим, уважаемый неудачник ?))))))))))))))) АМ5 гнутые ноги, вот клоун уже)))
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Divino
16:15
Ну да ну да, поиграй на 3060 в обливион ремастер хотябы в 2к разрешении. В мин настройках не рекомендую даже из стартовой пещеры выходить, сочность лагов поразит воображение. А качество графики даст п...
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
Олег Иванов
16:15
только в РТ никто не может, у зеленых чуть лучше, но так же неиграбильно.
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Bamboliny
16:10
Сборка силами продавца вообще не панацея. Можно получить дохлую память, которая будет глючить при работе ОС или мертвый твердотельный диск, который просто будет виден в BIOS. А вот если покупать комп ...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Bamboliny
16:02
Обычная басня ради хайпа. Это вдобавок к глупости о ножках процессора AM5 (у нейронок с подобными знаниями еще довольно плохо). Цитата про вторую плату B650M D3HP: "Симптомы уже были лучше. При включе...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Иван Бубырь
16:01
Скорее всего из Китая оплатой за газ и нефть будут брать
В России отменили строительство завода по производству технического углерода
Q-Tuzoff
15:54
Что-то ты не договариваешь явно. Что бросилось в глаза: 1. Проверил ножки на процессоре AM5? ЧЕГО?! У них LGA сокет теперь. 2. Какие 4-5 лет? 7500F вышел в третьем квартале 2023. И вообще такое ощущен...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем