Данные системы давно считаются де-факто стандартом современного автомобилестроения.

Различные электронные помощники давно считаются стандартом автомобильной индустрии. И если зачастую эти помощники — это просто полезные функции, позволяющие автовладельцу немного расслабиться во время долгой поездки, то конкретно антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESP/ESC) это уже часть активной безопасности автомобиля, экономить на которой если и не нельзя, то крайне не рекомендуется.

И вот сегодня замглавы Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) заявил, что новое производство систем ABS и ESP откроется в Самаре до конца текущего года на площадке ФГУП «НАМИ».

В июле 2023 года производство систем ABS и ESP началось в Костроме на мощностях предприятия группы «Итэлма». Предприятиям, добавил Шпак, поставлена задача локализации производства автомобильной электроники. Предполагается, что с выходом на проектную мощность эти две площадки смогут в перспективе полностью импортозаместить производство электроники для российских автомобилей.

Напомним, что до сравнительно недавних пор в России антиблокировочные системы и системы электронного контроля устойчивости не производились вовсе, а закупались у западных поставщиков. Когда поставки данного оборудования в РФ прекратились в рамках санкционных ограничений, производителям временно пришлось перейти на продукцию от «восточных партнёров».