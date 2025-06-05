Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство систем ABS и ESP в Самаре начнётся до конца текущего года
Данные системы давно считаются де-факто стандартом современного автомобилестроения.

Различные электронные помощники давно считаются стандартом автомобильной индустрии. И если зачастую эти помощники — это просто полезные функции, позволяющие автовладельцу немного расслабиться во время долгой поездки, то конкретно антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESP/ESC) это уже часть активной безопасности автомобиля, экономить на которой если и не нельзя, то крайне не рекомендуется.

И вот сегодня замглавы Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) заявил, что новое производство систем ABS и ESP откроется в Самаре до конца текущего года на площадке ФГУП «НАМИ».

В июле 2023 года производство систем ABS и ESP началось в Костроме на мощностях предприятия группы «Итэлма». Предприятиям, добавил Шпак, поставлена задача локализации производства автомобильной электроники. Предполагается, что с выходом на проектную мощность эти две площадки смогут в перспективе полностью импортозаместить производство электроники для российских автомобилей.

Напомним, что до сравнительно недавних пор в России антиблокировочные системы и системы электронного контроля устойчивости не производились вовсе, а закупались у западных поставщиков. Когда поставки данного оборудования в РФ прекратились в рамках санкционных ограничений, производителям временно пришлось перейти на продукцию от «восточных партнёров».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #технологии #экономика #автомобили #электроника #промышленность #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
4
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
24
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
20
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
20
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
34
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
38
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
8
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
1

Сейчас обсуждают

linux4ever
22:10
Я тоже не админ, а разработчик и почему-то вовсю использую инфраструктуру Linux, а установки венды у нас уничтожают тысячами, ибо зоопарк из сотен программ и сотен форматов данных всем надоел. Ты зн...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
4pokalin
22:09
Медаль он получил заслужено получается или ты хочешь нашим врагам дешевый газ продавать ?
Американский инвестор Стивен Линч заявил о неизбежности возврата Европы к российскому газу
Mallory
22:08
Статьи чимбала - абсолютно безграмотная писанина не имеющая ничего общего с реальностью. Ему уже тыкали в инструкции, которые он бы, как разработчик дистрибутива, вообще-то обязан был прочесть. Там ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mallory
22:06
Согласен, вы даже на эникейщика не тянете. Пока "хороший админ" резался в игрушки, вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, вроде проверки "А делаются бекапы?", "а из них можно вообще что-...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
DIP32
22:04
А где отзывы самих благодарных пользователей этого горшка ?))) Может кошаки не одобряют или какие то претензии есть у них с пожеланиями.)))
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura X1
linux4ever
22:02
>Я не знаю, что такое NVLink Тебе зачем это знать, если в Windows это не работает или крайне ограничено, то для вас не существует. >Куча народу, работает с C++ и считает, что он ужасен, но замены не...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
beltar
22:00
Я не админ. Но хороший админ сразу настраивает правильно, а потом режется на работе в игрушки. И только тот, кто сразу правильно не делает, потом в мыле всё чинит.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mallory
21:59
Товарищу оперативки не жалко. Он вон, предлагает виртуалками масштабировать. Думаю 80 терабайт для экселя он легко предоставит.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
beltar
21:58
Ты же упорно доказываешь, что линупс - это не говно, хотя Чумба пишет абсолютную правду. Мне было плевать на линупс, пока не пришлось его потрогать. И именно это я там и увидел. И после увиденного я б...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
linux4ever
21:58
Сейчас 40 Тб пятимерный массив загружу в эксель.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем