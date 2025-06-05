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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Ленинградской АЭС досрочно завершён ремонт четвёртого энергоблока
Работа с опережением графика — это всегда приятно.

Ресурс атомных электростанций, вопреки распространённому мнению, отнюдь не бесконечен: энергоблоки рассчитаны на несколько десятилетий. А чтобы энергетические установки отработали весь запланированный срок, в идеале, с его продлением, их требуется регулярно ремонтировать. Вот и энергоблок №4 Ленинградской АЭС находился в ремонте, который удалось завершить досрочно: почти на двенадцать суток раньше запланированного срока.

Как сообщил концерн «Росэнергоатом», на четвёртом энергоблоке произведён капитальный ремонт седьмого и восьмого генераторов и выполнен внутриреакторный контроль. Кроме того, ремонтники произвели работы, требуемые для продления срока эксплуатации энергоблока ещё на пять лет.

Напомним, что Ленинградская АЭС состоит из четырёх энергоблоков с канальными реакторами РБМК-1000. В регионе также продолжается строительство Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), которая в конечном итоге заместит собой первую станцию, срок эксплуатации которой подходит к завершению. На ЛАЭС-2 уже применяются энергоблоки с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1200, являющимися основой современной российской атомной энергетики.

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#россия #экономика #энергетика #атомная энергетика
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