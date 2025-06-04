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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Минцифры: две трети российского трафика YouTube перешло на отечественные площадки
Преимущественно на «VK Видео», который и становится главной альтернативой YouTube в России.

События последних лет привели к тому, что будущее видеохостинга YouTube в России становится всё более неопределённым. В частности, сегодня глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявил о том, что две трети трафика, ранее приходившегося в стране на YouTube, перешли на отечественные платформы.

Главной альтернативной видеоплощадкой стал сервис «VK Видео», который привлёк большую часть тех, кто раньше смотрели контент на YouTube. Также, по словам Шадаева, «неплохие темпы развития» демонстрирует и Rutube.

А вот в качестве обоснования причины такого развития событий глава Минцифры РФ не упомянул главный фактор. Так, по словам Шадаева, создатели контента перешли с YouTube на отечественные площадки, потому что видеохостинг от Google отключил монетизацию в России и начал блокировать каналы российских блогеров.

Необходимо отметить, что это не единственная и, более того, даже не основная причина падения трафика на YouTube в России, учитывая тот факт, что рекламные интеграции от конкретных рекламодателей в видеороликах блогеров остались, как осталось на YouTube и большинство российских авторов контента. Ключевой причиной является «замедление» YouTube в России, начавшееся в августе прошлого года в ответ на нежелание Google производить замену и модернизацию его работающего в стране оборудования, а также снимать блокировки с ранее «забаненных» российских блогеров преимущественно политической направленности.

По факту, YouTube сейчас в России недоступен без задействования различных механизмов, включая общеизвестные системы с аббревиатурой из трёх букв, с чем и связана озвученная Шадаевым статистика.

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#россия #youtube #интернет #vk #vk видео
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