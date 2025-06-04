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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Челябинской области открыт 14-километровый новый участок трассы М5 «Урал»
Важность скоростного автомобильного сообщения между Уралом и центральной частью России очевидна.

Реконструкция федеральной трассы М5 «Урал», связывающей центральную часть России, Поволжье и Урал, идёт полным ходом. Так, на портале губернатора Челябинской области появилась информация об открытии обновлённого участка трассы М5 протяжённостью 14 километров в Ашинском муниципальном округе.

Новый реконструированный участок автодороги соответствует требованиям ко всей обновлённой трассе в целом: четыре полосы движения (по две в каждом направлении), разделительная полоса между ними и качественное асфальтобетонное покрытие. В общей сложности пропускная способность открытого участка трассы возросла практически втрое — с 11 тысяч автомобилей в сутки до 30 тысяч.

Вместе с тем повысилась и безопасность движения, ведь, как известно, самый опасный манёвр — это обгон с выездом на полосу встречного движения. На реконструированной трассе обгон технически невозможен.

Согласно плану, завершить реконструкцию трассы М5 «Урал» от границы Башкортостана до Челябинска планируется к 2030 году.

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#россия #экономика #автомобили #дороги
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