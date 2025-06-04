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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-премьер РФ заявил о шестипроцентном вкладе IT-отрасли в российскую экономику
Очень большая доля, если оценить масштаб всей российской экономики.

IT сфера в России является, пожалуй, одной из наиболее привилегированных, и данное особое отношение к ней приносит свои плоды. Как заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), доля IT-отрасли в российской экономике по итогам прошлого года составила 6 % от ВВП по валовой добавленной стоимости.

По словам Григоренко, на каждый вложенный в IT-отрасль в рамках государственной поддержки рубль удалось получить два рубля налоговых отчислений. Также вице-премьер отметил, что значительный рост данной сферы в экономике страны связан с расширением классификации компаний, занимающихся информационными технологиями. Сейчас компания считается относящейся к IT-сфере, если она состоит в соответствующем государственном реестре.

Учитывая размер российской экономики, составляющий порядка $6,9 трлн по паритету покупательной способности, масштаб развития российской IT-отрасли действительно существенен. Примечательно, что всего этого удаётся добиться, несмотря на палки, вставляемые западными производителями профессионального программного обеспечения в колёса отечественных «айтишников».

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#россия #экономика #информационные технологии #it
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