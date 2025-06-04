По сравнению со статистикой производства за прошлый год.

Несмотря на программу перевода общественного транспорта в России на электрическую тягу, пока что далеко не во всех городах этот процесс не то что заметен, а даже вообще начинался. Причина во многом связана с ограниченностью производственных мощностей предприятий, производящих соответствующий транспорт, но этот вопрос решается, и вот сегодня вологодский завод «Транс-Альфа» заявил о намерении кратно увеличить производство троллейбусов и электробусов.

Согласно комментарию руководителя «Транс-Альфа» Павла Видякина, за текущий год предприятие нацелено произвести 400 единиц троллейбусов и электробусов. Для сравнения, за прошлый год оно произвело всего 140 единиц наземного общественного транспорта

Специально для расширения выпуска электробусов, являющихся наиболее современным и актуальным типом транспорта для городов, предприятие в 2023 году открыло новую производственную площадку. Троллейбусы продолжат выпускаться на первоначальной площадке предприятия.

Продукция предприятия «Транс-Альфа» лучше всего известна жителям Санкт-Петербурга, поскольку электробусы «Сириус» именно его производства поставляются в северную столицу.