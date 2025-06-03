Приличная часть всей дороги, между прочим.

Московская кольцевая автодорога (МКАД) остаётся одной из основных транспортных магистралей, связывающей не только различные районы Москвы и Подмосковья, но и перенаправляющей транспортные потоки из других регионов. Как следствие, МКАД всегда загружен, его дорожное полотно быстро изнашивается, продавливается, образуя колею, и требует регулярного ремонта или замены.

И вот сегодня на портале мэра Москвы появилась новость, гласящая о том, что на МКАД будет заменено порядка одного миллиона квадратных метров асфальта. Менять дорожное полотно будут поэтапно и преимущественно в ночное время суток, когда нагрузка на магистраль значительно ниже дневной.

Всего в этом году дорожные службы рассчитывают провести ремонт 25 участков МКАД, причём наиболее крупные из них — это развязка на Варшавском шоссе, а также внешнее кольцо дороги с 10-го по 13-й километр и с 92-го по 95-й километр.

Следует отметить, что МКАД имеет ширину дорожного полотна в 50 метров протяжённостью в 108,9 км. То есть, общая площадь асфальтового покрытия составляет порядка 5,45 млн квадратных метров. Из них заменят около одного миллиона. Учитывая, что данный процесс проводится ежегодно, то МКАД находится в режиме постоянного ремонта и обновления.