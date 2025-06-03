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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На МКАД заменят примерно миллион квадратных метров асфальтового покрытия
Приличная часть всей дороги, между прочим.

Московская кольцевая автодорога (МКАД) остаётся одной из основных транспортных магистралей, связывающей не только различные районы Москвы и Подмосковья, но и перенаправляющей транспортные потоки из других регионов. Как следствие, МКАД всегда загружен, его дорожное полотно быстро изнашивается, продавливается, образуя колею, и требует регулярного ремонта или замены.

И вот сегодня на портале мэра Москвы появилась новость, гласящая о том, что на МКАД будет заменено порядка одного миллиона квадратных метров асфальта. Менять дорожное полотно будут поэтапно и преимущественно в ночное время суток, когда нагрузка на магистраль значительно ниже дневной.

Всего в этом году дорожные службы рассчитывают провести ремонт 25 участков МКАД, причём наиболее крупные из них — это развязка на Варшавском шоссе, а также внешнее кольцо дороги с 10-го по 13-й километр и с 92-го по 95-й километр.

Следует отметить, что МКАД имеет ширину дорожного полотна в 50 метров протяжённостью в 108,9 км. То есть, общая площадь асфальтового покрытия составляет порядка 5,45 млн квадратных метров. Из них заменят около одного миллиона. Учитывая, что данный процесс проводится ежегодно, то МКАД находится в режиме постоянного ремонта и обновления.

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#россия #строительство #инфраструктура #дороги
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