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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МТЗ представил 542-сильный трактор BELARUS 5425
Как и было обещано, презентация состоялась в рамках выставки «БелАгро-2025».

Техника белорусского производства востребована не только на внутреннем рынке Беларуси, но и активно поставляется в Россию, где наравне с российской техникой имеет статус импортозамещающей. Традиционно белорусские машиностроители являются экспертами в производстве сельскохозяйственной техники, и сегодня, как и было обещано ещё две недели назад, Минский тракторный завод (МТЗ) официально презентовал свой мощный трактор BELARUS 5425 в ходе выставки «БелАгро-2025».

Примечательно, что первые три цифры индекса в наименовании данного трактора означают мощность его двигателя в лошадиных силах: BELARUS 5425 оснащён турбированным дизельным двигателем Weichai WP14T мощностью 542 л. с. Благодаря данной силовой установке трактор может использоваться в особо сложных и требовательных условиях с задействованием как переднего, так и заднего навесного оборудования.

Инженеры также позаботились о сокращении времени простоя трактора за счёт установки в него 900-литрового топливного бака, который, согласно официальным данным, обеспечивает 10-часовую непрерывную работу трактора.

Не обделили вниманием и непосредственно тракториста, который будет управлять данной машиной. В кабине оператора трактора установлены современные системы управления, а также предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Когда начнётся серийное производство BELARUS 5425 и его поставки заказчикам, пока не уточняется.

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#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #машиностроение #тракторы
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