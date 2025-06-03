Проведению авиасалона препятствуют известные события.

Международный авиакосмический салон (МАКС), на котором традиционно выставлялись новинки в области авиационной и космической техники, отменён уже в третий раз подряд. Первоначально авиасалон должен был пройти в городе Жуковский в июле 2023 года, но затем по причинам, не требующим дополнительного уточнения, был перенесён на 2024-й год.

В прошлом году его перенесли на год 2025-й, и вот, сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил появившиеся вчера в средствах массовой информации сведения об очередном переносе проведения авиасалона. По словам Чемезова, МАКС перенесён на следующий, теперь уже 2026-й год, по объективным причинам.

Напомним, что авиасалон МАКС проводился раз в два года. В последний раз посетители могли ознакомиться с новинками авиакосмической отрасли в 2021 году. Логично предположить, что если события, мешающие проведению авиасалона, продолжатся и в следующем году, то его перенесут вновь. До тех пор, пока безопасность проведения мероприятия не будет гарантирована.