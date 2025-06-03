Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «АвтоВАЗа» заявил о наличии оснований для индексации цен на автомобили
Видимо, такое основание — это падение продаж.

Тема российского автопрома в целом и его ценообразования в особенности является одной из самых горячих не только в среде автолюбителей, но и в более широкой общественности. Вот и сегодня главный отечественный производитель легковых автомобилей в лице «АвтоВАЗа» решил создать любопытный информационный повод.

Так, глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов в комментарии агентству «РИА Новости» сообщил, что руководство предприятия видит основания для индексации цен на автомобили его производства. По словам Соколова, инфляция всегда закладывается в себестоимость продукции, однако в конечном счёте «АвтоВАЗ» будет принимать соответствующее решение, исходя из рыночной ситуации.

А рыночная ситуация, согласно статистике, отнюдь не располагает к индексации (повышению) цен на продукцию «АвтоВАЗа». За период с января по май этого года включительно было реализовано около 131 тысячи автомобилей производства тольяттинского автоконцерна, что на 26 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Иными словами, снижение доступности кредитов при повышении цен на автомобили играет свою отрицательную роль: спрос на средства передвижения падает, и базовые правила экономики гласят, что при такой ситуации цены наоборот следует снижать, а не индексировать». Ведь их дальнейшее повышение при несопоставимом (или вовсе отсутствующем) росте реальных доходов населения приведёт лишь к ещё большему падению продаж.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #автомобили #промышленность #«автоваз»
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
60
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
39
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
11
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
20
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
9
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
17
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
8

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
18:19
Сможешь детальней рассмотреть анимацию пениса в expedition 33.
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
Дима
18:17
Даже не читается. Зачем объяснять. И так ясно. Механизм финансовой системы РФ основан на наживе верхов через "механизмы". Заводы ещё хоть что то производят. Не к ним претензии.
Деятельность владельца компании Леста признана судом экстремистской
DANYNAFIG
18:05
Конченная контора , танки для дегенератов :)
Деятельность владельца компании Леста признана судом экстремистской
Виктор Лепилкин
17:56
Вот так восстание и начнется
Деятельность владельца компании Леста признана судом экстремистской
Георгий Махалов
17:56
Да пофиг как-то потом продам этот же комплект, не так много потеряю
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
VRoman
17:43
После конфискации 1,3 миллиарда это уже не важно станет, останется только жажда мести. В тюрьме хотя бы кормить будут. А на свободе у тебя и так ничего не останется кроме долгов, всё имущество будет п...
Суд потребовал от подрядчика вернуть 1,3 млрд рублей за отремонтированную трассу
Mixa8827
17:41
Когда стоят 2 монитора рядом, то перетащив окно на один из них, нажимая развернуть во весь экран, приложение разворачивается на 1 монитор, соответственно можно за пару секунд развернуть на одном монит...
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
Vito Vago
17:41
Ты всё знаешь; с Сердюковым и Чубайсом не один танк пропили...
Финансист Родин назвал выгодные способы инвестирования 100 тысяч рублей
typym6ek
17:40
Не знаю, сколько я смотрел на изогнутые моники, у меня глаза болеть начинают. Может дело привычки, но ломать дальше не хочу и так уже -1.7...
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
Китя.
17:31
Также не покупаю и Painkiller 2025 должна выйти граммофон прикольный. https://www.youtube.com/watch?v=flwsqWvaYKo
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем