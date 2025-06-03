Видимо, такое основание — это падение продаж.

Тема российского автопрома в целом и его ценообразования в особенности является одной из самых горячих не только в среде автолюбителей, но и в более широкой общественности. Вот и сегодня главный отечественный производитель легковых автомобилей в лице «АвтоВАЗа» решил создать любопытный информационный повод.

Так, глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов в комментарии агентству «РИА Новости» сообщил, что руководство предприятия видит основания для индексации цен на автомобили его производства. По словам Соколова, инфляция всегда закладывается в себестоимость продукции, однако в конечном счёте «АвтоВАЗ» будет принимать соответствующее решение, исходя из рыночной ситуации.

А рыночная ситуация, согласно статистике, отнюдь не располагает к индексации (повышению) цен на продукцию «АвтоВАЗа». За период с января по май этого года включительно было реализовано около 131 тысячи автомобилей производства тольяттинского автоконцерна, что на 26 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Иными словами, снижение доступности кредитов при повышении цен на автомобили играет свою отрицательную роль: спрос на средства передвижения падает, и базовые правила экономики гласят, что при такой ситуации цены наоборот следует снижать, а не индексировать». Ведь их дальнейшее повышение при несопоставимом (или вовсе отсутствующем) росте реальных доходов населения приведёт лишь к ещё большему падению продаж.