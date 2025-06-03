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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье запущено новое производство лодочных моторов
Весьма перспективная отрасль машиностроения, учитывая количество рек в России.

Протяжённость рек и речушек в России сложно подсчитать с точностью до километра, но если выражаться проще, то она колоссальна. Но чтобы использовать реки в качестве транспортных артерий, нужны соответствующие технические средства — лодки, катера, корабли и двигатели для них.

Так уж сложилось, что в России на протяжении десятилетий не было собственного производства подвесных лодочных моторов, но события последних лет дали толчок развитию соответствующей отрасли. Как сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ» в особой экономической зоне «Дубна» запустило новый цех по производству лодочных моторов.

На предприятии будут производиться лодочные двигатели мощностью от 80 до 150 л. с., причём полностью из отечественных материалов и комплектующих. Двигатели будут устанавливаться на рыбацкие, прогулочные и даже спортивные лодки и катера длиной 6—9 метров.

Сколько двигателей в год может выпускать предприятие и насколько оно покроет внутренний или даже, может, зарубежный рынок, не уточняется.

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#россия #экономика #промышленность
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