По подсчётам Росатома, за это время он сможет выработать свыше 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Атомные электростанции (АЭС) являются крайне сложными системами с инженерной точки зрения, и время их отнюдь не щадит, поэтому у энергоблоков имеются определённые сроки, в течение которых их можно безопасно и эффективно эксплуатировать. Чаще всего время эксплуатации энергоблоков по итогу капитального и не только ремонта продлеваются, и вот сегодня госкорпорация «Росатом» сообщила о том, что эксплуатацию энергоблока № 2 Смоленской АЭС продлили на пять лет.

В общей сложности срок службы второго энергоблока станции составит 45 лет: свои штатные 30 лет он уже отработал, после чего была проведена его модернизация с продлением срока эксплуатации на 10 лет. Теперь же этот срок продлили ещё на пять лет.

Продление срока эксплуатации энергоблока позволит ему в течение пяти лет дополнительно выработать порядка 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Всего на Смоленской АЭС работают три энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000, так же известными, как реакторы чернобыльского типа.

В «Росатоме» напомнили о том, что в регионе будет построена Смоленская АЭС-2, призванная заместить собой первую станцию после полного завершения срока её эксплуатации. На новой станции уже будут установлены стандартные для современной российской атомной энергетики полностью соотвествующие всем постфукусимским требованиям безопасности водо-водяные реакторы типа ВВЭР.