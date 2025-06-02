Изрядная доля трудоспособного населения страны, если так подсчитать.

Заработавшая с начала весны этого года функция самозапрета на кредиты оказалась весьма популярной в российском обществе. Очень быстро люди ринулись повышать свою финансовую безопасность, пресекая даже малейшую возможность оформления на себя случайного кредита, и вот на сегодняшний день число граждан, оформивших самозапрет на кредиты, перевалило за 10 миллионов.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы Объединённого бюро кредитных историй (ОКБ), общее количество пользователей, установивших себе запрет на кредитование, составило почти 10,7 миллионов.

Причём, по статистике, большая часть из них — это люди в активном трудовом возрасте, но уже не склонные к импульсивным покупкам: 23 % из оформивших самозапрет — это люди в возрасте от 35 до 45 лет. Ещё 21 % — граждане в возрасте от 45 до 55 лет, и 20 % — в возрасте от 55 до 65 лет. Учитывая график распределения возрастов населения в России, данная статистика вполне естественна.

Напомним, что самозапрет на кредиты оформляется через «Госуслуги» бессрочно, однако в любой удобный момент может быть отменён самим же пользователем. Данное решение обусловлено тем, что жизнь, к сожалению, непредсказуема, и никогда не знаешь, когда кредит может потребоваться на что-то серьёзное и неотложное.