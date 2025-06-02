Это глубоко модернизированные версии газотурбинных «восьмидесяток».

Хоть в среде наблюдателей конфликт на Украине и изменил отношение к танкам как к боевым единицам, создав о них впечатление, как об уязвимых целях, но профессионалы пока отказываться от них не собираются. Так, сегодня «Уралвагонзавод», являющийся главным танкостроительным предприятием России, сообщил об отправке в войска новой партии модернизированных танков Т-80БВМ.

Как отметила пресс-служба «Уралвагонзавода», танки были усовершенствованы и доработаны с учётом опыта боевых действий в рамках украинского кризиса, так что теперь экипаж Т-80БВМ может увереннее себя чувствовать при выполнении поставленных задач на поле боя. В частности, на всех танках с завода установлены противодроновые «козырьки», названные в простонародье «мангалами».

Напомним, что главной отличительной особенностью танка Т-80 является приводящая его в движение газотурбинная силовая установка. Что до глубоко модернизированной версии Т-80БВМ, то в ней улучшениям подверглись все основные узлы, агрегаты и приборы, что повысило уровень защиты танка, его живучесть, командную управляемость и, конечно же, огневую мощь.

Сейчас Т-80БВМ совместно с Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» являются наиболее современными танками из числа тех, что применяются Россией в реальных боевых действиях.