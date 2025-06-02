Направление весьма перспективное, ведь без транспортной авиации никуда.

После распада СССР значительная часть союзных авиастроительных предприятий, работавших на общее дело, осталась «за границей». В результате хорошо всем известных событий периода 1990-х — начала 2000-х эти предприятия пришли в упадок, а вместе с ними под вопросом оказалось существование всей авиастроительной отрасли на постсоветском пространстве и преимущественно — в России.

За последние десятилетия в направлении восстановления отечественного авиастроения проделан большой путь, и одной из перспективных частей данной крупной отрасли является производство военно-транспортной авиации. Госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой практически всю российскую крупную промышленность, сообщила о том, что сейчас отечественные авиастроители занимаются созданием линейки самолётов военно-транспортной авиации.

Как отметил «Ростех», речь идёт как о глубоко модернизированной версии транспортника Ил-76 с индексом МД-90А, так и о полностью новых самолётах лёгкого и сверхтяжёлого классов. Воплощение этого плана в жизнь поручено ПАО «Ил».

Насколько на данный момент эти планы далеки от реализации, пока не уточняется.