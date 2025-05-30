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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Перезапуск мультсериала «Царь горы» выйдет в начале августа
Повзрослевший Бобби и постаревшие Хэнк с Пегги — на месте.

Хоть мультсериал-ситком «Царь горы» (King of the Hill — ориг.) и показывали на постсоветском пространстве, но той же славы, что «Симпсоны» или «Гриффины» ему в нашем регионе снискать не удалось. Тем не менее, на родине мультипликационная жизнь простой американской семьи была общеизвестна и даже растащена на цитаты, на фоне чего в своё время было принято решение о создании перезапуска мультсериала.

И вот сегодня сервис Hulu сообщил, что приключения помешанного на пропане и пропановых аксессуарах Хэнка Хилла, его супруги Пегги и сына Бобби вернутся на экраны 4 августа в составе десяти серий 14-го сезона. В отличие от тех же бесконечно продлеваемых «Симпсонов» и «Гриффинов», создатели «Царя Горы» решили не щадить персонажей временем. Так, Хэнк и Пегги постарели, а Бобби — повзрослел.

Согласно официальному описанию возрождения мультсериала, Хэнк и Пегги Хилл много лет проработали в Саудовской Аравии, после чего вернулись в свой родной Арлен и обнаруживают, что за прошедшие годы изменились не только они, но и жизнь всего городка в целом.

Оригинальный ситком «Царь Горы» существовал с 1997 по 2009 годы.

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#кино #мультсериалы #«царь горы»
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