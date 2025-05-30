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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Свыше 24 километров трассы М-2 «Крым» расширили до четырёх полос движения
По две полосы в каждую сторону, имеется в виду.

Дорожное строительство в России, по понятным причинам, это процесс бесконечный, и предела совершенству в этом вопросе быть тоже не может. Особенно, когда даже федеральные трассы до сих пор не на всём их протяжении имеют статусы автомагистралей и даже не везде имеют несколько полос движения.

Потихоньку ситуация исправляется. Так, Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» сообщило о расширении до четырёх полос более 24 километров трассы М-2 «Крым». Как уточнил «Росавтодор», расширению подвергся северный подъезд к Туле, а также проходящий по Орловской области участок трассы с 422 по 437 километр.

Таким образом, на сегодняшний день на этих участках движение идёт по двум полосам в обе стороны. Пересечения со второстепенными дорогами на одном уровне при этом сохраняются, а также присутствуют светофоры, так что до статуса автомагистрали на всём своём протяжении трассе М-2 «Крым» ещё совершенствоваться и совершенствоваться.

Понятно, что по мере приближения трассы к границе с Украиной трафик закономерно сокращается и вряд ли в обозримой перспективе возрастёт, но работать над модернизацией дороги никогда не помешает.

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#россия #экономика #строительство #дороги
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