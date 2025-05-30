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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме назвали условия для восстановления привычной работы YouTube в РФ
Условия как условия, в принципе. Ничего невыполнимого.

С августа прошлого года в России происходит «замедление» YouTube, являющееся, по сути, блокировкой его полноценной работы. Сначала «замедление» применялось к сетям провайдеров домашнего интернета, затем распространилось и на сети мобильных операторов. На сегодняшний день все, кому был дорог YouTube, уже нашли способы восстановления его работоспособности конкретно для себя лично, но все они требуют либо лишних телодвижений, либо дополнительных материальных расходов.

Пока что изменений политики российского правительства относительно YouTube не наблюдается. Даже наоборот, сегодня член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал перечень условий, которые YouTube (Google) должен выполнить, прежде чем его привычная полноценная работа в России будет восстановлена.

По словам Немкина, от компании требуется «разобраться со своим заброшенным оборудованием», выполнить условия закона о «приземлении», то есть, открыть полноценное российское юридическое лицо, заплатить штрафов на несколько миллиардов рублей, а также возвратить доступ к платформе всем российским блогерам, которые были с неё удалены.

Депутат считает, что таким образом будет соблюдаться равноправие, а политика вседозволенности транснациональных IT-компаний должна уйти в историю.

На самом деле, все озвученные Немкиным условия, кроме последнего, вполне себе выполнимы и не являются ничем фантастическим. Проблема заключается в том, что у YouTube есть свои правила, и видеохостинг в первую очередь руководствуется ими, так что о разблокировке учётных записей людей, попавших под западные санкции или иные ограничительные меры, скорее всего, придётся забыть.

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#россия #политика #youtube
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