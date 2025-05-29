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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России запустили единственное в стране серийное производство асфальтоукладчиков
Причём с 90-процентным уровнем локализации.

Как и со многими другими отраслями промышленности, с производством строительной техники в России до самых последних лет всё было крайне неоднозначно. С одной стороны, почти полная зависимость от импорта позволяла приобретать лучшую технику от именитых производителей по приемлемым ценам, а с другой стороны, эта зависимость в полной мере продемонстрировала свою отрицательную сторону после введения в 2022 году против России односторонних западных санкций.

Особенно показательной стала ситуация с производством дорожной техники. Как сообщил сегодня Фонд развития промышленности (ФРП) России, в Брянске запущено единственное в России (и во всех странах Евразийского экономического союза, к слову, тоже) серийное производство асфальтоукладчиков — машин, применяемых непосредственно для укладки слоя дорожного полотна, которое затем уплотняется и выравнивается при помощи катков.

Как отмечает ФРП, предприятие начало серийное производство пяти моделей асфальтоукладчиков под маркой «Десна». Из них три модели гученичные, а две — колёсные. Производственный потенциал предприятия составляет до 40 единиц техники в год, что составит 10 % от российского внутреннего рынка.

Сами асфальтоукладчики почти полностью производятся из российского сырья и комплектующих: согласно комментарию ФРП, уровень локализации производства составляет 90 %.

Учитывая протяжённость автомобильных дорог в России вкупе с необходимостью постоянно содержать их в достойном состоянии, переоценить важность начала производства собственной дорожной техники невозможно.

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#россия #технологии #экономика #промышленность #импортозамещение #дорожная техника
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