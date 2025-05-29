Это уже практически автопоезд — с четырьмя дверьми.

Наверняка каждый хоть раз видел сочленённые автобусы («гармошки»), работающие в крупных городах на особо загруженных маршрутах. В Москве после начала эпохи тотальной электрификации всего наземного транспорта и модернизации автобусного парка «гармошки» стали редкостью, но скоро они вернутся, причём в виде особо вместительных электробусов.

Так, сегодня пресс-служба Мосгортранса сообщила о начале тестирования на маршруте e10 «Метро “Саларьево” — Метро “Китай-город”» нового электробуса КАМАЗ-6292 особо большого (вместительного) класса. Данный электробус относится к типу сочленённых — с той самой всем знакомой «гармошкой». Длина электробуса КАМАЗ-6292 составляет 18,7 метров, в салоне разместились 47 посадочных мест, а гарантированный запас хода на одной подзарядке составляет 135 километров.

В рамках тестирования новый электробус-гармошку собираются испытать в разных погодных условиях, оценив в процессе его характеристики и уровень комфорта. По завершении испытаний может быть принято решение о закупке данной техники в московские электробусные парки для обеспечения пассажироперевозок на наиболее загруженных маршрутах.

Сейчас в Москве ещё продолжают курсировать традиционные автобусы, но, согласно плану развития столицы, к 2035 году весь наземный городской транспорт будет переведён на электрическую тягу.