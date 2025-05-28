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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Пункт назначения: Узы крови» стал самым кассовым фильмом в серии
Это, конечно, если не учитывать инфляцию, а она традиционно не учитывается.

Несмотря на свою широкую известность, кинофраншиза «Пункт назначения» (Final Destination — ориг.) не отличалась высокими кассовыми сборами. Во многом по этой причине серия в течение четырнадцати лет с момента выхода предыдущего фильма ждала своего звёздного часа.

Премьера нового фильма «Пункт назначения: Узы крови» (Final Destination: Bloodlines — ориг.) состоялась 16 мая, и за прошедшие двенадцать суток он стал самым кассовым во всей франшизе. Как стало известно из статистики, опубликованной порталом BoxOfficeMojo, новый фильм собрал в мировом прокате $186,87 млн.

Новинка на данный момент лишь незначительно опередила предыдущего рекордсмена в лице фильма «Пункт назначения 4», собравшего чуть более $186 миллионов. При этом необходимо отдавать себе отчёт в том, что четвёртый фильм франшизы вышел 16 лет назад: с тех пор долларовая инфляция очень сильно дала о себе знать, ну а при подсчёте кассовых сборов инфляция традиционно не учитывается.

Примечательно, что кассовые сборы разделились поровну на США и весь остальной мир. На родине «Пункт назначения: Узы крови» собрал $94,278 млн, а в остальных странах — $92,6 млн.

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#кино
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