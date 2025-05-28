Возвращение Украины к нейтральному статусу было предусмотрено ещё в 2022 году в ходе переговоров.

Хотя ворошить прошлое — это занятие по большей части неблагодарное и бессмысленное, поскольку ситуация меняется, а государства склонны в одностороннем порядке нарушать взятые на себя обязательства, но порой вспомнить те или иные положения договоров и их условия весьма полезно.

Так, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности напомнил о том, что Украина признавалась в 1991 году в качестве независимого государства на условиях обязательного соблюдения ею нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Как отметил Лавров, возвращение Украины к вышеуказанным статусам является одним из ключевых российских условий «любого» урегулирования сложившегося конфликта.

На сегодняшний день украинское политическое руководство публично сохраняет приверженность стремлению в НАТО, в том числе закрепив соответствующую пометку в Конституции государства. Всё это должно быть отменено и возвращено к положению до 2014 года. Как обеспечить соблюдение Киевом гипотетически взятых на себя обязательств после урегулирования — это не менее важная тема, которая, впрочем, выходит за рамки данного инфоповода.