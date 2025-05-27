Предприятие займёт территорию свыше 16 гектаров, а его непосредственная площадь составит 95 тысяч квадратных метров.

Тема станкостроения в России является весьма болезненной: зависимость от импортных средств производства в стране колоссальна, что в любой момент может стать ахиллесовой пятой всей отечественной промышленности. Поэтому сейчас в РФ активно развивается собственное станкостроение, и сегодня Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области поделилось позитивным известием о подписании соглашения о строительстве в подмосковном Жуковском нового станкостроительного завода.

Реализовывать проект будет компания «СтанкоМашСтрой» вместе с управляющей компанией государственного индустриального парка «Жуковский». Быстрым сей процесс не будет: план строительства затрагивает период вплоть до конца 2032 года, когда строительство будет завершено, а само предприятие будет введено в промышленную эксплуатацию.

Столь долгое строительство связано с его масштабом: как отметила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, речь идёт о предприятии площадью 95 000 квадратных метров, которое займёт территорию свыше 16 гектаров.

На заводе будет производиться широкий спектр станков и обрабатывающих центров, включая фрезерные, токарные, сверлильные станки, как с числовым программным управлением (ЧПУ), так и без, прессы, листогибочные механизмы и многое другое.