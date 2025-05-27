Причём, детали могут создаваться из разных металлов.

Доля 3D-печати в промышленности постоянно повышается, и российский индустриальный сектор потихоньку начинает отвечать требованиям времени. Так, сегодня госкорпорация «Росатом» представила первую отечественную установку селективного лазерного наплавления/сплавления (SLM) под названием RusMelt 600M.

Источник изображения: госкорпорация «Росатом». Непосредственно RusMelt 600M слева.

По словам руководителя направления «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» Ильи Кавелашвили, раньше оборудование такого типа производилось исключительно за рубежом, теперь в России из отечественных комплектующих изготовлена первая крупная SLM-установка.

RusMelt 600M обладает областью построения в 600x600x600 мм и может печатать детали со скоростью в 60 кубических сантиметров в час. Установка включает в себя четыре иттербиевых лазера мощностью от 500 Вт до 1000 Вт в зависимости от потребностей заказчика, а также оснащена «умной» системой контроля процесса работы.

Представленный «Росатомом» промышленный 3D-принтер «всеяден» и может создавать детали из стали, алюминия, титана, никеля и даже кобальта.

Согласно комментарию Кавелашвили, до конца текущего года «Росатом» планирует представить ещё две SLM-установки, но уже для малогабаритной печати, после чего госкорпорация будет обладать компетенциями по созданию SLM-установок для всех востребованных на сегодняшний день габаритов печатаемых изделий.