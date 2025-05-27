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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Army Recognition: Турция планирует выпустить до 1 500 единиц авиационной техники к 2034 году
Весьма амбициозный план для Турции, если говорить откровенно.

Несмотря на то, что широкой общественности оборонная промышленность Турции стала известна в первую очередь за счёт ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, в реальности турецкий оборонпром куда обширнее и покрывает практически весь спектр потребностей самой республики, позволяя ей даже экспортировать излишки.

Сейчас Анкара намерена активно развивать военное авиастроение, и издание Army Recognition поделилось планами Турции до 2034 года. Как следует из недавнего брифинга главы компании Turkish Aerospace Industries (TAI), в план входит производство до 1 500 единиц авиационной техники, в том числе 500 самолётов, включая истребители пятого поколения KAAN, а также учебно-тренировочные самолёты HÜRJET и HÜRKUŞ.

Кроме того, запланировано производство более 350 вертолётов, включая транспортно-служебные вертолёты GÖKBEY и ударные вертолёты ATAK и ATAK 2. Также предприятие должно выпустить 600 перспективных беспилотных летательных аппаратов ANKA-1, ANKA-3 и AKSUNGUR.

Учитывая, что план перед производителем был поставлен в 2024 году, то в общей сложности на реализацию задачи отведено десять лет. Таким образом, в среднем Turkish Aerospace Industries должна производить по 150 единиц авиационной боевой техники ежегодно. Поскольку в авиационной отрасли также задействована масса смежных отраслей промышленности, нетрудно представить себе масштабы и компетенции турецкого индустриального сектора.

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#экономика #промышленность #турция
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