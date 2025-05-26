Но вот насколько может растянуться это «временное явление», пока можно только гадать.

С октября прошлого года в России действует рекордно высокая 21-процентная ключевая ставка Центрального Банка за всё время, пока действует данный механизм финансово-экономического регулирования. Связано это действие ЦБ РФ с желанием снизить потребительское кредитование и, как следствие, стимулировать сбережение средств путём оформления депозитов в банках и покупки корпоративных или государственных облигаций.

Насколько долго будет сохраняться эта ситуация, неизвестно, но вице-премьер России Александр Новак назвал текущую ключевую ставку «временным явлением» до тех пор, пока инфляция не начнёт снижаться. По словам Новака, в правительстве уже фиксируют снижение инфляции и рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики.

Тенденция последних заседаний совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки показывает, что сохранять её на текущем уровне регулятор намерен в течение продолжительного периода времени, а если и будет снижать, то очень аккуратно, дабы не спровоцировать резкий отток средств из сбережений в реальную экономику, что может привести к скачку инфляции из-за несоответствия предложения спросу.