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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Косачев: Россия скоро передаст Украине наработки по меморандуму об урегулировании конфликта
Решение о взаимном обмене Россией и Украиной своими видениями завершения конфликта было принято в Стамбуле 16 мая.

В рамках возобновлённых прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая была достигнута договорённость о том, что обе стороны конфликта передадут друг другу свои официальные видения урегулирования текущего конфликта, дабы впоследствии иметь возможность от чего-то отталкиваться и подготовить соответствующий меморандум.

Учитывая, что позиция России общеизвестна и озвучивалась многократно на всех политических уровнях, долго ждать составления документа с российской стороны вряд ли придётся. И вот о том, что в ближайшие дни Москва передаст Киеву свои наработки по меморандуму об урегулировании текущего кризиса, сообщил сегодня зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Как отметил Косачев, работа над меморандумом ведётся и сейчас находится на завершающей стадии. При этом зампред СФ добавил, что на текущем этапе эти наработки «вряд ли» будут опубликованы, поскольку речь идёт об очень сложном и деликатном переговорном процессе.

Необходимо отметить, что с правовой точки зрения меморандум это не договор и даже не проект договора, а лишь изложение тем, взглядов и условий, по которым стороны, в идеале, должны прийти к тому или иному соглашению. Дипломатическое урегулирование украинского конфликта, в который в большей или меньшей степени вовлечены практически все страны Запада, это крайне сложный процесс, и отнюдь не исключено, что по итогу переговоров он будет признан невозможным. В таких вопросах нужно проявлять осторожный оптимизм, готовясь при этом к неблагоприятному развитию событий.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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