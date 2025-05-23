В противном случае компании грозят импортные пошлины в размере как минимум 25 процентов.

На протяжении примерно 30—40 лет в США стремительно проходил процесс деиндустриализации, главной движущей силой которого стала глобализация и возможность вывода производства в страны с меньшей стоимостью труда и меньшими (или вовсе отсутствующими) экологическими нормами.

На сегодняшний день многие эксперты и экономисты полагают, что обращать сей процесс вспять уже слишком поздно, поскольку и производители к текущему раскладу привыкли, и потребители не готовы переплачивать за те же самые товары ради того, чтобы они производились внутри Соединённых Штатов. Тем не менее, администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом желает хотя бы попробовать.

Так, сегодня Трамп заявил, что уже давно уведомил главу Apple Тима Кука о том, что iPhone, которые продаются в США, также должны производиться в США, «а не в Индии или где бы то ни было ещё». В противном случае, добавил американский лидер, Apple придётся платить пошлины в размере как минимум 25 %.

Сейчас почти все телефоны Apple производятся в Китае и Индии. Необходимо понимать, что перенос производства из Азии в США потребует от компании вложиться в соответствующие предприятия, а также оплачивать отнюдь не китайские и уж тем более не индийские, а американские заработные платы с соответствующей стоимостью ресурсов. Всё это в конечном счёте отразится на стоимости продукции Apple, которую и без того невозможно назвать бюджетной, поэтому противодействие американского капитала призывам Трампа вполне естественно.