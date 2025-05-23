Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп призвал Apple перенести производство iPhone в США
В противном случае компании грозят импортные пошлины в размере как минимум 25 процентов.

На протяжении примерно 30—40 лет в США стремительно проходил процесс деиндустриализации, главной движущей силой которого стала глобализация и возможность вывода производства в страны с меньшей стоимостью труда и меньшими (или вовсе отсутствующими) экологическими нормами.

На сегодняшний день многие эксперты и экономисты полагают, что обращать сей процесс вспять уже слишком поздно, поскольку и производители к текущему раскладу привыкли, и потребители не готовы переплачивать за те же самые товары ради того, чтобы они производились внутри Соединённых Штатов. Тем не менее, администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом желает хотя бы попробовать.

Так, сегодня Трамп заявил, что уже давно уведомил главу Apple Тима Кука о том, что iPhone, которые продаются в США, также должны производиться в США, «а не в Индии или где бы то ни было ещё». В противном случае, добавил американский лидер, Apple придётся платить пошлины в размере как минимум 25 %.

Сейчас почти все телефоны Apple производятся в Китае и Индии. Необходимо понимать, что перенос производства из Азии в США потребует от компании вложиться в соответствующие предприятия, а также оплачивать отнюдь не китайские и уж тем более не индийские, а американские заработные платы с соответствующей стоимостью ресурсов. Всё это в конечном счёте отразится на стоимости продукции Apple, которую и без того невозможно назвать бюджетной, поэтому противодействие американского капитала призывам Трампа вполне естественно.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #apple #политика #экономика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
107
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
22
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
3
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
10
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
8
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
1
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
5
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
+

Сейчас обсуждают

gotreksson
21:28
Ты хоть прочитай статью, а потом пиши.
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
Dark_Cloud
21:08
Шел 2025 год, ламеры до сих пор не умели мониторить использование разделяемой памяти при этом почему-то когда тестят одну и ту же карту с разным объемом vram - внезапно оказывается, что карта с больши...
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
zik3ak
20:57
Эх, такой эксплойт отличный. Насрать сразу в оперативную память и переписать файлы в ос.
KB5058497 добавляет в Windows 11 24H2 функцию установки критических обновлений без перезагрузки
Фельдшер
20:42
мод засвежил - перестали
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
Dmitry Mitry
20:32
Да, хорошая игра была. Третья киллзона уже скатилась по всем пунктам.
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
Хосе Корвалан
20:23
Нет, речь о том что при количестве за несколько сотен отработавших их таких дисков, в них попадается много брака и к сожалению часто в гарантии отказывают
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Dark_Cloud
19:51
Больной, гддр6 дешевле, чем гддр7 из чего следует, что даже тут можно было оперировать ценой, либо увеличить объем, поскольку себестоимость ниже но у тебя доллар виноват, а не безмозглость руководства...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
dukenukemnever
19:50
Интересно, бублик и донтэ - это один и тот же недочеловек, или это родственники?)))
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
dukenukemnever
19:48
Новость - высер от фана зелёного говна xD
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Алексей Курляев
19:45
Сейчас я пишу этот коммент с планшета, а ноут весит 2 или больше кг. На ноуте можно работать только на столе, на коленях держать его неудобно и ещё он греется и шумит, если ноут на пассивном охлаждени...
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем