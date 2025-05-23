Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров: РФ будет готова передать Украине проект урегулирования после завершения обмена пленными
Договорённость о нём была достигнута в ходе переговоров 16 мая.

В рамках возобновлённых ровно неделю назад прямых переговоров между Россией и Украиной удалось достигнуть трёх договорённостей: об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000», о подготовке обеими фактическими сторонами конфликта своих видений урегулирования кризиса, а также о продолжении ведения диалога.

Сегодня второй пункт договорённостей начал реализовываться: Россия и Украина передали друг другу по 270 пленных военнослужащих и по 120 гражданских лиц. Россия в том числе возвратила гражданских, захваченных в ходе вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область в августе прошлого года.

А вот пункт о подготовке и передаче своих видений завершения конфликта напрямую зависит от того, как и когда завершится процесс обмена пленными. По крайней мере, эти два условия между собой связал глава МИД России Сергей Лавров, заявивший, что Россия будет готова передать Украине свой проект документа о возможном урегулировании конфликта после того, как завершится процесс обмена пленными, о котором договорились в Стамбуле на прошлой неделе.

Учитывая масштаб обменного процесса, можно предположить, что он займёт ещё как минимум одну неделю. В западной прессе тем временем появляется информация о том, что новая встреча российской и украинской переговорных делегаций может состояться на следующей неделе. Подтверждений этой информации, естественно, пока нет.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
107
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
22
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
3
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
10
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
8
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
1
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
5
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
+

Сейчас обсуждают

gotreksson
21:28
Ты хоть прочитай статью, а потом пиши.
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
Dark_Cloud
21:08
Шел 2025 год, ламеры до сих пор не умели мониторить использование разделяемой памяти при этом почему-то когда тестят одну и ту же карту с разным объемом vram - внезапно оказывается, что карта с больши...
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
zik3ak
20:57
Эх, такой эксплойт отличный. Насрать сразу в оперативную память и переписать файлы в ос.
KB5058497 добавляет в Windows 11 24H2 функцию установки критических обновлений без перезагрузки
Фельдшер
20:42
мод засвежил - перестали
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
Dmitry Mitry
20:32
Да, хорошая игра была. Третья киллзона уже скатилась по всем пунктам.
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
Хосе Корвалан
20:23
Нет, речь о том что при количестве за несколько сотен отработавших их таких дисков, в них попадается много брака и к сожалению часто в гарантии отказывают
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Dark_Cloud
19:51
Больной, гддр6 дешевле, чем гддр7 из чего следует, что даже тут можно было оперировать ценой, либо увеличить объем, поскольку себестоимость ниже но у тебя доллар виноват, а не безмозглость руководства...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
dukenukemnever
19:50
Интересно, бублик и донтэ - это один и тот же недочеловек, или это родственники?)))
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
dukenukemnever
19:48
Новость - высер от фана зелёного говна xD
Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
Алексей Курляев
19:45
Сейчас я пишу этот коммент с планшета, а ноут весит 2 или больше кг. На ноуте можно работать только на столе, на коленях держать его неудобно и ещё он греется и шумит, если ноут на пассивном охлаждени...
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем