Договорённость о нём была достигнута в ходе переговоров 16 мая.

В рамках возобновлённых ровно неделю назад прямых переговоров между Россией и Украиной удалось достигнуть трёх договорённостей: об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000», о подготовке обеими фактическими сторонами конфликта своих видений урегулирования кризиса, а также о продолжении ведения диалога.

Сегодня второй пункт договорённостей начал реализовываться: Россия и Украина передали друг другу по 270 пленных военнослужащих и по 120 гражданских лиц. Россия в том числе возвратила гражданских, захваченных в ходе вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область в августе прошлого года.

А вот пункт о подготовке и передаче своих видений завершения конфликта напрямую зависит от того, как и когда завершится процесс обмена пленными. По крайней мере, эти два условия между собой связал глава МИД России Сергей Лавров, заявивший, что Россия будет готова передать Украине свой проект документа о возможном урегулировании конфликта после того, как завершится процесс обмена пленными, о котором договорились в Стамбуле на прошлой неделе.

Учитывая масштаб обменного процесса, можно предположить, что он займёт ещё как минимум одну неделю. В западной прессе тем временем появляется информация о том, что новая встреча российской и украинской переговорных делегаций может состояться на следующей неделе. Подтверждений этой информации, естественно, пока нет.