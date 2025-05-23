Мощность станции составит порядка 650 мегаватт.

К «зелёной» энергетике в России отношение до сих пор крайне настороженное. Солнечную энергетику развивать сложно, поскольку световой день в течение года неравномерен, да и в целом ясных дней в году в России статистически не очень много. С ветропарками чуть попроще, но и с ними не всё так гладко, как хотелось бы верить ценителям возобновляемой энергетики.

Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией будущей станции.

Впрочем, это не значит, что развивать эти направления не нужно. Заниматься этим необходимо как минимум с целью развития самих технологий. Вот в России от развития возобновляемой энергетики и не отказываются. Так, сегодня компания «Юнигрин Энерджи» сообщила о том, что в рамках форума «АмурЭкспо-2025» было принято решение о строительстве самой мощной в РФ солнечной электростанции, а саму компанию избрали генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования для оной.

Мощность станции составит около 650 мегаватт, а разместить её планируют в Амурской области. Согласно предварительным подчётам, среднегодовая выработка станции составит порядка одного миллиарда киловатт-часов.

Завершить строительство и ввести станцию в эксплуатацию планируют к концу 2027 года. При строительстве будет использоваться российское оборудование, в том числе основа основ — непосредственно солнечные модули (панели).

В целом возобновляемая энергетика в России, скорее всего, так и останется экзотикой, поскольку государство приняло волевое решение о стремительной индустриализации. Поля «ветряков» и бесконечные площади чёрных солнечных панелей — это, конечно, замечательно и технологично, но покрыть потребности индустриального сектора они не могут.