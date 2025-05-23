Президент США недоволен тем, что Европа пользуется американским рынком.

Несмотря на то, что, по мнению экспертов, в кратко- и среднесрочной перспективах тарифная политика президента США Дональда Трампа нанесёт ущерб интересам американских граждан, которые за период глобализации привыкли покупать качественные произведённые по всему миру товары по доступным ценам, в долгосрочной перспективе это решение, теоретически, может как минимум остановить процесс стремительной деиндустриализации США, а как максимум — возродить американскую промышленность до значений, которые ещё помнит поколение Трампа.

Сегодня американский лидер вновь затронул тему торговых пошлин, и их целью может стать Евросоюз. По словам Трампа, с Евросоюзом и его торговыми барьерами, налогами, корпоративными штрафами и многим другим «очень сложно иметь дело». В результате, уточняет Трамп, у США возникает торговый дефицит с ЕС в размере 250 миллионов долларов ежегодно, а переговоры с европейцами ни к чему не приводят.

Такое положение дел президент США считает неприемлемым, поэтому предложил ввести с 1 июня прямой 50-процентный тариф на товары из Евросоюза. Как напомнил Трамп, на продукцию, произведённую в Соединённых Штатах, тариф не распространяется, то есть, глава американского государства прямым текстом намекает на то, что европейским производителям надо релоцироваться из Европы в Америку.

Впрочем, они и так уже туда переезжают по причине утраты конкурентоспособности из-за подскочившей стоимости на сырьё и энергоресурсы, от которых Евросоюз себя отрезал, присоединившись к односторонним санкциям в отношении России.