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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый спутник в интересах МО РФ выведен сегодня на целевую орбиту
Процесс осуществлялся с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б».

В 2022 году в Минобороны России пришли к тревожному выводу о том, что российская военная спутниковая группировка не отвечает требованиям даже сегодняшнего дня, не говоря уже о хотя бы относительно отдалённом будущем. Поэтому в конце 2022—начале 2023 года начался процесс регулярного запуска ракет-носителей с военного и испытательного космодрома «Плесецк» с космическими аппаратами в интересах российского оборонного ведомства.

Очередной такой пуск был произведён сегодня днём, о чём сообщили как МО РФ, так и госкорпорация «Роскосмос». Согласно официальным комментариям данных ведомств, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником в интересах Минобороны был произведён успешно, после чего в заданное время аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление Космическими войсками ВКС России.

Естественно, какого типа спутник был выведен на орбиту, не уточняется. Впрочем, это и не столь важно. Куда важнее, что за последние годы кратно повысилась точность спутниковой разведки, и на несколько порядков увеличилась скорость принятия решений, что позволяет оперативно выявить цель и произвести в её отношении необходимые действия сугубо военного характера.

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#россия #технологии #космос #промышленность #спутники
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