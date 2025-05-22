Данное обстоятельство весьма двоякое по своему смыслу.

Будучи преимущественно промышленной, китайская экономика является ресурсозависимой, и по мере дальнейшего развития потребность в ресурсах будет продолжать расти. В последние годы Китаю очень сильно повезло, поскольку между Россией и Западом начался инициированный последним разлад, в результате чего поставки энергетических и иных ресурсов из РФ перенаправились по большей части в Китай.

Сегодня средства массовой информации покопались в статистических сведениях Поднебесной, из которых выяснили, что в апреле текущего года Китай приобрёл у России алюминия на рекордную сумму в 612,1 млн долларов. Примечателен также и тот факт, что за год, минувший с апреля 2024 года по апрель 2025 года, доля российского алюминия в китайском импорте увеличилась практически в два раза — с 22,7 % до 39,5 %.

Многие справедливо отметят, что поставки сырья в Китай это не то, чем следует гордиться, однако необходимо отдавать себе отчёт в том, что российский индустриальный сектор при всём его стремительном развитии на данном этапе, да и в будущем тоже, если только не произойдёт масштабная роботизация, физически не может потребить и переработать тот объём того же алюминия, который производится в стране. Китай же обладает в десять раз большим количеством рабочей силы и почти безлимитными возможностями масштабирования промышленности.