Презентация состоится в рамках выставки «Белагро-2025».

Тракторы «Беларус» Минского тракторного завода (МТЗ) известны на всём постсоветском пространстве и даже за его пределами. Без данной техники сегодня немыслимо никакое промышленное сельское хозяйство, поэтому интерес к новой продукции МТЗ всегда повышенный. Тем более что сегодня предприятие сообщило о том, что в рамках выставки «Белагро-2025» в Минске с 3 по 7 июня впервые публично представит свой мощный 500-сильный трактор BELARUS 5425.

Как отмечает пресс-служба МТЗ, презентация нового трактора станет для предприятия ключевым событием. Помимо могучего гиганта с индексом 5425 Минский тракторный завод также в рамках вышеуказанной выставки представит тракторы BELARUS с индексами 82.3, 1222.3, 2023, 3522 и 3326.

На выставке «Белагро-2025» будут представлена тракторная и строительная техника и от других белорусских производителей. Отметим, что техника белорусского производства активно поставляется в Россию, где приравнена к российской в плане вопросов импортозамещения.