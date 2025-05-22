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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европарламент одобрил новые пошлины на сельхозпродукцию из России и Беларуси
Сельхозпродукция — это такая вещь, которая нужна всем и всегда. Покупатель найдётся в любом случае.

Европейская эпопея с отрезанием собственного рынка от российского импорта продолжается даже несмотря на тот факт, что самому Старому Свету этот процесс наносит несравнимо больший ущерб, чем России. Сегодня Европарламент одобрил введение новых пошлин на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, которые, по сути, являются заградительными.

Как следует из пресс-релиза Европарламента, тарифы на сельхозпродукцию, ранее не облагавшуюся дополнительными таможенными пошлинами, увеличатся на 50 %. Под новые ограничения попадёт импорт сахара, уксуса, муки и кормов для животных. Пошлины на продукцию в период 2025—2026 годов составят от 40 до 45 евро за тонну, и предполагается, что к 2028 году они возрастут до 430 евро за тонну.

Официально в качестве целей, поставленных перед вышеуказанными пошлинами, Европарламент указывает снижение зависимости Евросоюза от импорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также снижение российских доходов, которые, как считают в политическом руководстве ЕС, «напрямую способствуют» ведению боевых действий в зоне украинского конфликта.

То, что данное решение приведёт к скачку цен на сельхозпродукцию в самом Евросоюзе, но при этом вряд ли повлияет на доходы России, поскольку этот тип товаров востребован во всём мире и покупатель на него всегда найдётся, Европарламент, естественно, не уточняет. Зато упоминает, что за принятие этого решения проголосовали 411 депутатов Европарламента. Тех, кто были против, насчитали 100 человек, и ещё 78 депутатов воздержались.

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#россия #политика #экономика #санкции #евросоюз #беларусь #белоруссия
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