Такой подход раньше уже применялся, и ничего хорошего из этого не вышло.

Сейчас у России и Украины с её европейскими партнёрами радикально разные подходы к урегулированию текущего конфликта. Москву интересует исключительно полное устранение всех первопричин кризиса как такового, тогда как Киев и европейские столицы настаивают на «безоговорочном» перемирии как условии для дальнейших мирных переговоров. Позиция Вашингтона в этом вопросе на данный момент не сформулирована отчётливо, но заметно, что США склоняются к украино-европейскому сценарию урегулирования.

Тем временем, несмотря на то, что в прошлую пятницу в Стамбуле возобновились прямые переговоры между РФ и Украиной, боевые действия не останавливаются, что является позицией Москвы, предусматривающей оказание давления на Киев. Отступаться от этой позиции Россия не намерена, и сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения в духе «вот давайте перемирие — а там посмотрим» не сработают.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, такой подход уже реализовывался, и больше этим заниматься Россия не намерена. Позицию европейских политических деятелей, пытающихся склонить президента США Дональда Трампа к расширению антироссийских санкций в качестве «давления» на РФ Лавров назвал «выдающей их с головой». Понятно, что в конечном счёте решение будет принимать не Лавров, но вряд ли глава МИД делает серьёзные заявления, не согласовав их с политическим руководством страны.

Официально об этом пока неизвестно, но западная пресса утверждает, что российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле выдвинула Киеву озвученные ещё в июне прошлого года президентом России Владимиром Путиным требования, включая вывод ВСУ из конституционных российских регионов, нейтральный внеблоковый статус Украины, разоружение ВСУ и ряд других условий.