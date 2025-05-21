Испытания силовых установок всегда в конечном счёте проводятся в составе предназначенной для них техники.

Развитие сельскохозяйственного машиностроения неизбежно требует и развития двигателестроения. Новый двигатель «Тутаевского моторного завода» («ТМЗ») с индексом 8801.10-04 «Прогресс» потихоньку готовится к началу серийного производства, ну а сегодня стало известно, что мотор уже с апреля проходит испытания в составе мощного трактора К-7М «Кировец».

Впереди ещё много этапов испытаний: согласно комментарию пресс-службы предприятия, летом и осенью двигатель 8801.10-04 «Прогресс» будут настраивать, оптимизировать и дорабатывать по итогам испытаний, что называется, в полевых условиях. Серийное производство новых моторов планируют начать в 2026 году.

Восьмицилиндровый турбодизель 8801.10-04 «Прогресс» развивает максимальную мощность в 465 л. с. Сам мотор выполнен в соответствии с современными требованиями к экономичности и надёжности.

В перспективе последующие модификации двигателей «ТМЗ» смогут применяться не только в составе тракторов, но и в составе другой рабочей промышленной техники и даже в составе мощных дизельных электростанций как мобильного, так и стационарного типа.