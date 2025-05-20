В этом и кроется залог технологической безопасности.

Сейчас в России реализуются многообещающие промышленные проекты, и каждому из них необходимо большое количество средств производства — станков, обрабатывающих центров и промышленных роботов. Поскольку с закупками этого оборудования за рубежом сейчас общеизвестные проблемы, вопрос замещения импортной продукции конкретно в данной сфере стоит особенно остро.

И вот сегодня станкостроительный холдинг «СТАН» сообщил о том, что добился импортозамещения своего портального пятиосевого фрезерного станка (обрабатывающего центра) модели 2000VH. Как уточнила пресс-служба «СТАНа», в обновлённой версии станка применена российская система числового программного управления (ЧПУ), а также внедрены отечественные основные элементы, такие, как инструментальный магазин, фрезерная поворотная голова и пневматический узел торможения.

Станки модели 2000VH применяются в авиационной промышленности и двигателестроении, а также в оборонно-промышленном комплексе. Учитывая тенденции в российском индустриальном секторе, нетрудно понять, что налаживание производства отечественных компонентов для производства обрабатывающих центров данного типа сейчас особенно востребовано.

Пока что зависимость российской промышленности от импортных средств производства остаётся на неприемлемо высоком уровне, но новости, подобные вышеизложенной, вселяют надежду на то, что процесс реального импортозамещения пришёл пусть и пока в крайне медленное, но всё же движение.