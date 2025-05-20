Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
В этом и кроется залог технологической безопасности.

Сейчас в России реализуются многообещающие промышленные проекты, и каждому из них необходимо большое количество средств производства — станков, обрабатывающих центров и промышленных роботов. Поскольку с закупками этого оборудования за рубежом сейчас общеизвестные проблемы, вопрос замещения импортной продукции конкретно в данной сфере стоит особенно остро.

И вот сегодня станкостроительный холдинг «СТАН» сообщил о том, что добился импортозамещения своего портального пятиосевого фрезерного станка (обрабатывающего центра) модели 2000VH. Как уточнила пресс-служба «СТАНа», в обновлённой версии станка применена российская система числового программного управления (ЧПУ), а также внедрены отечественные основные элементы, такие, как инструментальный магазин, фрезерная поворотная голова и пневматический узел торможения.

Станки модели 2000VH применяются в авиационной промышленности и двигателестроении, а также в оборонно-промышленном комплексе. Учитывая тенденции в российском индустриальном секторе, нетрудно понять, что налаживание производства отечественных компонентов для производства обрабатывающих центров данного типа сейчас особенно востребовано.

Пока что зависимость российской промышленности от импортных средств производства остаётся на неприемлемо высоком уровне, но новости, подобные вышеизложенной, вселяют надежду на то, что процесс реального импортозамещения пришёл пусть и пока в крайне медленное, но всё же движение.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
78
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
37
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
21
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
5
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
29
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
1
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
+

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
17:25
Так на последней фотке специально обученный инженер уже производит демонтаж панелей, не успев проверить их эффективность)))
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
Dark_Cloud
17:23
Нвидия твоя напрямую подкупает всех подряд, и угрожает всем в стиле мафии, лишением доступа к оборудованию и специалистам ЕВГА даже с рынка ушла из-за мстительного узкоглазого педика в кожанке МСИ отк...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Алексей Копылов
17:20
Там цена будет как за видюху.
Noctua объявила о выходе на рынок систем жидкостного охлаждения класса AIO
Дмитрий Стрюк
17:19
На самом деле, я не рассматриваю ПК гейминг как нечто значимое именно из-за отсутствия монополии с единым магазином и единой статистикой. И мне гораздо приятнее покупать игры и играть на ПС3-ПС5 Про, ...
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
Dark_Cloud
17:19
в 2019 2060s имела 448 гб/с, шизоид в 2023 4060 имела 272 гб/с, и это тебя почему-то не смущало а когда в 2025 вернули результат 2019 года в 448 гб/с - это у тебя прогресс, аж в два раза ты конченый, ...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Дмитрий Стрюк
17:17
То есть консоли для трудящихся мускулистых людей, а ПК для бездельников и тунеядцев страдающих ожирением?))))
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
Дмитрий Стрюк
17:15
Не понимаю зачем прошивать консоль, ты же теряешь доступ к ПСН и трофеям, получая обрезок.
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
Dark_Cloud
17:14
20% в прыжке от каличного обрезка 4060 - это теперь прогресс, дожили... https://www.youtube.com/watch?v=ZvuLUtOfiX4 3060 эволюционировала с 12 до 8 гб 4060 в своей эволюции достигла 8 гб 5060 в своей...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Dark_Cloud
17:08
В 7 из 8 случайно взятых проверенных игр карта на 8 гб существенно медленнее. Либо имеет критические проблемы с качеством изображения. Снижение настроек до средних помогает далеко не всегда. Таким обр...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Владислав Зимин
17:07
А, если вопрос в удержании плазмы, то так и надо говорить. Это не сейчас, о чем было сказано в самом начале. Да и 2035 год это всего 10 лет, Карл)
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем