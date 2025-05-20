Слишком политизирована и ангажирована данная организация. А, значит, состоять в ней не нужно.

Когда какая-то группа по интересам, клуб или иное объединение людей перестаёт соответствовать нашему видению прекрасного, мы перестаём принимать в нём участие. На государственном уровне, конечно, всё не в пример сложнее, но в целом поддаётся той же логике.

Так, в начале апреля Венгрия заявила о намерении выйти из Международного уголовного суда (МУС), ставшего политизированной и крайне ангажированной наднациональной организацией. Вскоре венгерский парламент проголосовал за соответствующий законопроект, а сегодня стало известно, что законодательный орган Венгрии окончательно одобрил выход страны из МУС. Как сообщает пресса, за выход Венгрии из МУС проголосовали свыше двух третей депутатов.

Будапешт направит в ООН уведомление о принятом парламентом страны решении, а в силу оно вступит спустя год. Иными словами, формально Венгрия будет оставаться членом Международного уголовного суда как минимум до конца весны следующего года.