И по совокупности этих причин разговор также был полезным, добавил глава государства.

Главная новость сегодняшнего дня, до которой новостные издания считали чуть ли не секунды, это телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после окончания разговора, продолжавшегося более двух часов, Путин вышел к представителям прессы и дал первые несколько комментариев.

По словам главы российского государства, разговор с президентом США был «очень содержательным и весьма откровенным», в связи с чем «весьма полезным». Путин заявил, что поблагодарил Трампа за поддержку, оказанную Соединёнными Штатами в деле восстановления прямых переговоров между Россией и Украиной относительно возможного мирного урегулирования конфликта.

Подробности телефонного разговора с российской и американской сторон будут опубликованы позже. Также ожидается, что Дональд Трамп сделает по этому поводу официальный комментарий для прессы.

Напомним, что это уже третий публичный телефонный разговор между лидерами РФ и США с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Со стороны Вашингтона просматривается желание заморозки конфликта, тогда как Москва настаивает на его полном урегулировании, предусматривающем устранение всех его первопричин. Которые, как вы понимаете, выходят далеко за рамки Украины как таковой.