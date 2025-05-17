Президент США анонсировал соответствующий разговор и возлагает на него большие надежды.

Тема украинского конфликта на этой неделе снова выбилась на первые полосы газет. Причина тому — возобновление прямых переговоров России и Украины, первый раунд которых состоялся в минувшую пятницу. Сейчас ведётся сложная дипломатическая работа, включая подготовку нового телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

О том, что соответствующий разговор состоится, причём уже в понедельник, сообщил лично американский лидер в своей социальной сети Truth Social. В своей публикации Трамп отметил, что в рамках телефонного разговора будут обсуждаться «остановка кровопролития», а также вопросы торговли. После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому, а затем проведёт совместную беседу с Зеленским и представителями стран-членов НАТО. Президент США выразил надежду на то, что понедельник будет продуктивным, удастся добиться прекращения огня, и конфликт завершится.

Напомним, что Россию прекращение огня просто ради прекращения огня не устраивает, о чём политическое руководство страны неустанно повторяет на всех уровнях. Москва ищет пути окончательного урегулирования данного кризиса, что подразумевает полное устранение всех его первопричин и признание реалий «на земле», и в этом заключается один из камней преткновения между реальными сторонами конфликта.

Куда любопытнее звучит упоминание Трампом обсуждения с Путиным торговли. О том, что США следует восстанавливать не только политические, но и экономические отношения, Трамп говорит с самого начала своего второго президентского срока: Вашингтону и Москве есть, в чём взаимодействовать ради общего экономического блага. Естественно, налаживание экономических отношений должно подразумевать снятие санкций с России, что также является одним из озвученных Москвой условий общего урегулирования конфликта.

В любом случае, ждать осталось недолго: по вашингтонскому времени Трамп позвонит Путину в понедельник в 10:00, в Москве же в это время будет 17:00 того же дня. Тогда-то и узнаем, что обсуждали и о чём договорились.