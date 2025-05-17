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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле встречу Путина и Зеленского назвали возможной при достижении делегациями договорённостей
Зеленский настаивает на личной встрече с президентом РФ.

Ещё перед началом первых за три года прямых переговоров России и Украины в Стамбуле Владимир Зеленский настаивал на личной встрече с Владимиром Путиным, а одним из запросов украинской переговорной делегации был прямой диалог между лидерами двух государств. В чём причина таких настойчивых попыток организовать встречу на высшем уровне, учитывая целый ряд имеющихся у России правовых вопросов относительно украинского политического руководства, вопрос любопытный.

В Кремле, впрочем, отвечают дипломатично и не заявляют об отказе от такой вероятной встречи, но связывают её с успешной работой уполномоченных переговорных делегаций. Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Путина и Зеленского может состояться как результат работы переговорных делегаций и при достижении ими «определённых договорённостей».

Напомним, что вчера российская и украинская переговорные делегации кратко отчитались о результатах диалога. Обе стороны готовы продолжать встречи и договорились о готовящемся в ближайшие дни крупнейшем за время конфликта обмене пленными по формуле «1000 на 1000». При этом боевые действия не останавливаются, что, учитывая реальность в зоне конфликта, должно подталкивать Украину к ускорению процесса принятия политико-дипломатических решений в рамках переговоров.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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