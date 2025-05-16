ООН вообще такая организация, которая за всё хорошее против всего плохого.

Сегодня прошёл первый раунд восстановленных российско-украинских прямых переговоров. Говорить о прорыве пока преждевременно, и единственным реальным результатом, достигнутым сегодня в Стамбуле, является масштабный, крупнейший за всё время конфликта обмен пленными: две тысячи семей (по 1 000 с каждой стороны) в ближайшие дни станут счастливыми, потому что их родные вернутся домой из плена.

Вместе с тем делегации договорились о формулировании и подробном изложении своего взгляда на возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта, а российская делегация «приняла к сведению» запрос украинской делегации о проведении прямых переговоров на уровне глав государств.

Пока что сегодняшние новости создают настроение осторожного оптимизма, и его разделяют в Организации Объединённых Наций (ООН). Так, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал состоявшиеся российско-украинские переговоры и заявил, что в организации «приветствуют» все усилия по достижению мира в соответствии с международным правом, Уставом ООН и резолюциями её основных органов.

Понятно, что пока что господин Хак сильно забегает вперёд. Пройдёт ещё не одна встреча переговорных делегаций, прежде чем можно будет выработать какое-то решение.