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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН положительно отозвались о переговорах между Россией и Украиной
ООН вообще такая организация, которая за всё хорошее против всего плохого.

Сегодня прошёл первый раунд восстановленных российско-украинских прямых переговоров. Говорить о прорыве пока преждевременно, и единственным реальным результатом, достигнутым сегодня в Стамбуле, является масштабный, крупнейший за всё время конфликта обмен пленными: две тысячи семей (по 1 000 с каждой стороны) в ближайшие дни станут счастливыми, потому что их родные вернутся домой из плена.

Вместе с тем делегации договорились о формулировании и подробном изложении своего взгляда на возможное политико-дипломатическое урегулирование конфликта, а российская делегация «приняла к сведению» запрос украинской делегации о проведении прямых переговоров на уровне глав государств.

Пока что сегодняшние новости создают настроение осторожного оптимизма, и его разделяют в Организации Объединённых Наций (ООН). Так, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал состоявшиеся российско-украинские переговоры и заявил, что в организации «приветствуют» все усилия по достижению мира в соответствии с международным правом, Уставом ООН и резолюциями её основных органов.

Понятно, что пока что господин Хак сильно забегает вперёд. Пройдёт ещё не одна встреча переговорных делегаций, прежде чем можно будет выработать какое-то решение.

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#россия #украина #политика #боевые действия #оон
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Сhaто--bот
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ubnt2020
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попробую если без палева возможно, иначе как с видяхами гарантия слетит.
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