Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Чиркейской ГЭС заменили первый гидроагрегат — его мощность возросла на 10 %
После замены всех агрегатов на 10 % возрастёт мощность всей станции.

Хотя гидроагрегаты, состоящие из водяной турбины и установленного на единый с ней вал электрогенератора, производятся уже не одну сотню лет, технологический прогресс и в этой отрасли на месте не стоит. Так, в рамках программы модернизации российских гидроэлектростанций (ГЭС) происходит плановая и поэтапная замена генерирующего оборудования. После замены не только продлевается срок службы самих ГЭС, но и в среднем на 10 % повышается их коэффициент полезного действия.

Не стала исключением и Чиркейская ГЭС, являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией в северокавказском регионе России. Компания «РусГидро» отчиталась о завершении работ по модернизации первого гидроагрегата, в результате чего его мощность возросла на 10 % — с 250 МВт до 275 МВт.

Всего на Чиркейской ГЭС четыре гидроагрегата, после замены которых на 10 % — с 1 000 МВт до 1 100 МВт — возрастёт уже общая мощность всей станции.

Замене на станции будет подвергнуто не только непосредственно турбины и генераторы, но и все вспомогательные узлы и агрегаты, включая трансформаторы и гидромеханическое оборудование. Напомним, что программа комплексной модернизации ГЭС в России действует с начала 2012 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика #промышленность #энергетика #гидроэнергетика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
9
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
1
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
21
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
1
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
162
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
8
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
2

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
15:49
я дома на удаленке вообще то работаю.в отличии от тебя.мне чтобы писать на си программы ездить никуда не надо,ты смешон просто
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:49
Ясно фотожопить будешь, потому что хз где ты работаешь, если тест сделал
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:48
мне глубьоко плевать на твою веру.в медиум ты всрался.а тест сделаю чуть позже,я в отличии от тебя работаю.а не бездельничаю.а мне нрвится как у тебя припекает
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:47
ну так сделай экстрим и посмотрим сколько там, сделаешь честно может я тебе поверю
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:47
не ври.ты совсем заврался.по себе не суди .я сделал честный тест .в отличии от тебя где нет даже экрана рабочего.ты всегда мошенник.и еще раз .я тебе уже сказал что в разных тестах будет по разному ра...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:45
Я помню прекрасно тестили этот суперпозишн уже, и твой результат был на 13% выше, не более, и вот это никак не может быть, ты просто мошенник. Потому и не хочешь экстрим делать, потому что опять фотож...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:44
ничего не подтвержается .а тоьько то что ты заврался и ты подделал свои да.я не знаю чего там было в прошлый раз а в этот раз я отключил все фоновые проги .вот и резалт.так что гуляй вася/Я тебя прос...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:42
Ну если не хочешь сделать экстрим, значит подтверждаешь что всё это время фотожопил результат 3060, и примерно столько же будешь фотожопить новый Я помню в прошлый раз ты обогнал на 13%, откуда это в...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:41
ага смешно.я тебе еще раз повторяю что я могу записать видео как я после результатов теста выхожу из программы.на то ты что скажешь .а ничего .ты отлично знаешь что ты просрал.3050 конч.ничтожная огры...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:40
Ясно, отмазки, скорее всего ты прифотожопил результат 3060 туда, потому что примерно столько 3060 и выдаёт, в разгоне правда
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем