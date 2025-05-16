После замены всех агрегатов на 10 % возрастёт мощность всей станции.

Хотя гидроагрегаты, состоящие из водяной турбины и установленного на единый с ней вал электрогенератора, производятся уже не одну сотню лет, технологический прогресс и в этой отрасли на месте не стоит. Так, в рамках программы модернизации российских гидроэлектростанций (ГЭС) происходит плановая и поэтапная замена генерирующего оборудования. После замены не только продлевается срок службы самих ГЭС, но и в среднем на 10 % повышается их коэффициент полезного действия.

Не стала исключением и Чиркейская ГЭС, являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией в северокавказском регионе России. Компания «РусГидро» отчиталась о завершении работ по модернизации первого гидроагрегата, в результате чего его мощность возросла на 10 % — с 250 МВт до 275 МВт.

Всего на Чиркейской ГЭС четыре гидроагрегата, после замены которых на 10 % — с 1 000 МВт до 1 100 МВт — возрастёт уже общая мощность всей станции.

Замене на станции будет подвергнуто не только непосредственно турбины и генераторы, но и все вспомогательные узлы и агрегаты, включая трансформаторы и гидромеханическое оборудование. Напомним, что программа комплексной модернизации ГЭС в России действует с начала 2012 года.