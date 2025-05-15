Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мединский назвал целью переговоров с Украиной долгосрочный мир и устранение первопричин конфликта
Теперь главный вопрос в следующем: придерживаются ли такой же цели в Киеве.

Сведения турецкой прессы о начале российско-украинских переговоров в Стамбуле оказались ложными, поскольку фактически украинская делегация до места проведения переговоров ещё не добралась. Зато российская делегация в полном составе уже на месте, и её глава, помощник президента России Владимир Мединский, в кратком комментарии прессе озвучил цель прямых переговоров с Киевом.

Российская сторона, заявил Мединский, воспринимает эти переговоры как возобновление прерванного Украиной весной 2022 года дипломатического процесса, а целью переговоров является «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

По словам Мединского, возглавляемая им делегация уполномочена президентом России на ведение переговоров и обладает всеми компетенциями. Сама делегация была сформирована и утверждена по итогам заседания Совбеза России, в рамках которого президенту страны была доложена информация о состоянии экономики, о положении дел в зоне конфликта, а также о ходе работы оборонно-промышленного комплекса.

Главным тезисом является комментарий главы российской переговорной делегации об устранении первопричин конфликта, что в контексте имеющихся в её распоряжении сведений о положении дел в зоне боевых действий может свидетельствовать о том, что российская сторона намерена занимать жёсткую позицию, отражающую реальность «на земле» и в экономике. Что до устранения первопричин конфликта, то их можно трактовать по-разному, но чаще всего в российском политическом руководстве под первопричинами подразумевалось стремление Украины в НАТО, милитаризация страны и её неоднозначные политические решения. Соответственно, эти проблемы должны быть решены.

Сколько времени займёт данный раунд переговоров и сколько всего их будет, пока гадать бессмысленно. Конфликт серьёзный, в него вовлечено много сторон, причём позиции основных сторон прямо противоречат друг другу. Так что проявлять осторожный оптимизм можно, но без надежд на прорывные решения; по крайней мере, в ближайшее время.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
43
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
7
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
7
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
52
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
37
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
3
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
8

Сейчас обсуждают

Повелитель драных котов
18:06
помнишь как он сенуа проходил )))) и тут он на 20 всосал.и по течпаур так же и по нашим тестам.в Nobody wants -20 ровно процентов.в рагнарек -от 13 до 20 от сцены и так до бесконечности.зато какой мыл...
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Повелитель драных котов
18:05
Senua -20 процентов отсоса
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Chihonya
18:02
А моя на уровне 5080, ой мля)))) но 3050 конечно моцьнее!))))
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Роман Кудлай
17:58
Что делает нормальный человек 1. вбивает в гугле cinelerra 2. Открывает сайт cinelerra-gg и переходит в раздел скачиваний 3. Скачивает и запускает appimage Что делает неосилянт 1. Скачивает кучу разн...
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Фельдшер
17:56
Если дефицит чипов не создадут - будет даже меньше 200 баксов.
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Алексей Кузнецов
17:51
Он же смотал в Интел, чтобы не выводить в мир Эльбрусы, гы.
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Алексей Кузнецов
17:48
Этот 350 нм степпер вообще в Белоруссии был сделан. А тут его затачивают под нужды конкретного заказчика.
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Алексей Кузнецов
17:45
Оружие уже тоже не могут. Опапуассились.
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Тилька
17:38
Пффф хахаха)))))) Подождите, адепты куртки говорили же, что проблемы с дровами только у AMD, а у "святой" куртки их нет)))))
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
Повелитель драных котов
17:35
ага .я тебя так нагибал в куче игр что даже смешно смотреть твои высеры.фризодром у тебя а не карта.кривые в дугу дрова,кипящий кал чип и кончина по экрану -конч как я ее называю ухахахаха.Даже тут ты...
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем