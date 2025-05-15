Теперь главный вопрос в следующем: придерживаются ли такой же цели в Киеве.

Сведения турецкой прессы о начале российско-украинских переговоров в Стамбуле оказались ложными, поскольку фактически украинская делегация до места проведения переговоров ещё не добралась. Зато российская делегация в полном составе уже на месте, и её глава, помощник президента России Владимир Мединский, в кратком комментарии прессе озвучил цель прямых переговоров с Киевом.

Российская сторона, заявил Мединский, воспринимает эти переговоры как возобновление прерванного Украиной весной 2022 года дипломатического процесса, а целью переговоров является «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

По словам Мединского, возглавляемая им делегация уполномочена президентом России на ведение переговоров и обладает всеми компетенциями. Сама делегация была сформирована и утверждена по итогам заседания Совбеза России, в рамках которого президенту страны была доложена информация о состоянии экономики, о положении дел в зоне конфликта, а также о ходе работы оборонно-промышленного комплекса.

Главным тезисом является комментарий главы российской переговорной делегации об устранении первопричин конфликта, что в контексте имеющихся в её распоряжении сведений о положении дел в зоне боевых действий может свидетельствовать о том, что российская сторона намерена занимать жёсткую позицию, отражающую реальность «на земле» и в экономике. Что до устранения первопричин конфликта, то их можно трактовать по-разному, но чаще всего в российском политическом руководстве под первопричинами подразумевалось стремление Украины в НАТО, милитаризация страны и её неоднозначные политические решения. Соответственно, эти проблемы должны быть решены.

Сколько времени займёт данный раунд переговоров и сколько всего их будет, пока гадать бессмысленно. Конфликт серьёзный, в него вовлечено много сторон, причём позиции основных сторон прямо противоречат друг другу. Так что проявлять осторожный оптимизм можно, но без надежд на прорывные решения; по крайней мере, в ближайшее время.